Atacan a Balazos a Dos Hombres en una Casa en Las Joyas en León; Uno Falleció

Dos hombres que se encontraban al interior de una casa, fueron atacados a balazos por personas que huyeron en una motocicleta en calles de la colonia Las Joyas. Una de las víctimas falleció en el lugar.

Te podría interesar: Buscan a la Bebé Ayla Julieta, Desapareció en Guanajuato; Activan Alerta Amber

Los hechos ocurrieron durante la noche del martes para miércoles, cuando vecinos de la zona, al escuchar las detonaciones por arma de fuego, llamaron a los números de emergencia para reportar los hechos.

Tras los balazos, los habitantes de la colonia, salieron y solo pudieron ver como dos hombres en una motocicleta se daban a la fuga, mientras que en una vivienda, la cual estaba en obra negra se escuchaban gritos.

Al acercarse, pudieron notar que al interior había dos hombres que habían sido heridos por los impactos de arma de fuego, por lo que también pidieron el apoyo de los paramédicos, siendo los primeros en llegar policías municipales.

Ante ello, los elementos de Seguridad confirmaron el ataque y reiteraron la solicitud de los rescatistas, mientras que también personal de la Guardia Nacional hacía acto de presencia y resguardaba la zona del ataque.

Un hombre fallece tras ataque en Las Joyas, hay otro más herido

Al llegar los paramédicos, de inmediato brindaron atención médica, pero desafortunadamente, una de las víctimas ya no contaba con signos vitales, por lo que se pidió la presencia de la Fiscalía de Guanajuato.

Mientras tanto, el otro hombre, se encontraba gravemente herido, pero fue estabilizado y trasladado a un hospital para recibir atención médica, mientras que la Semefo acudía al lugar para comenzar con las indagatorias correspondientes.





Historias recomendadas:

NLD