Atacan a Balazos al Director de Una Primaria en León, Guanajuato; Iba con su Hijo

El director de una primaria de León, Guanajuato, fue atacado a balazos cuando caminaba con su hijo cerca del plantel en el fraccionamiento Hidalgo, él mismo acudió al hospital.

La víctima responde al nombre de Francisco.

El director de una primaria fue atacado a balazos en el fraccionamiento Hidalgo en León, Guanajuato, él mismo acudió por sus medios a un hospital, iba con su hijo al ser agredido.

El lunes pasado por la tarde, se registró un ataque armado contra el director de una primaria, causando temor y conmoción en vecinos del fraccionamiento Hidalgo.

Los hechos se presentaron alrededor de las 2:00 de la tarde, cuando el director identificado como Francisco de 42 años de edad, iba saliendo de la escuela

El director caminaba acompañado de su hijo cuando fue atacado 

El director de la primaria iba acompañado de su hijo cuando recibió el ataque a balazos por parte de dos hombres que salieron de entre las hierbas

Después de ser agredido Francisco corrió hasta la avenida Antonio Da Silva, los responsables huyeron, mientras él acudió a recibir atención médica. Hasta el momento se desconoce el estado del director y si su hijo sufrió de alguna lesión, así como la causa del ataque.

Mujer Murió al ser Atropellada por el Tren en el Libramiento Sur de Apaseo el Grande, Guanajuato

Autoridades educativas no se han pronunciado 

Ni las autoridades educativas del estado, ni las del municipio han dado alguna explicación sobre el ataque al director. Por lo que se desconoce si la agresión haya tenido algo que ver con su trabajo o por cuestiones personales

 

Inseguridad en Bajío
