Atacan a Balazos al Director de Una Primaria en León, Guanajuato; Iba con su Hijo

El director de una primaria de León, Guanajuato, fue atacado a balazos cuando caminaba con su hijo cerca del plantel en el fraccionamiento Hidalgo, él mismo acudió al hospital.
El lunes pasado por la tarde, se registró un ataque armado contra el director de una primaria, causando temor y conmoción en vecinos del fraccionamiento Hidalgo.
Los hechos se presentaron alrededor de las 2:00 de la tarde, cuando el director identificado como Francisco de 42 años de edad, iba saliendo de la escuela.
El director caminaba acompañado de su hijo cuando fue atacado
El director de la primaria iba acompañado de su hijo cuando recibió el ataque a balazos por parte de dos hombres que salieron de entre las hierbas.
Después de ser agredido Francisco corrió hasta la avenida Antonio Da Silva, los responsables huyeron, mientras él acudió a recibir atención médica. Hasta el momento se desconoce el estado del director y si su hijo sufrió de alguna lesión, así como la causa del ataque.
Autoridades educativas no se han pronunciado
Ni las autoridades educativas del estado, ni las del municipio han dado alguna explicación sobre el ataque al director. Por lo que se desconoce si la agresión haya tenido algo que ver con su trabajo o por cuestiones personales.
