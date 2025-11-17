Mueren Dos Hombres y Otros Dos Quedan Lesionados en Una Pulquería en León, Guanajuato

La noche del pasado domingo 16 de noviembre se registró un ataque armado en el interior de una pulquería ubicada en la comunidad de La Lomita en León, Guanajuato.

Cuatro personas resultaron lesionadas por impactos de arma de fuego cuando convivían en el interior de la pulquería.

Presuntos responsables huyen en Motocicleta del lugar del ataque

Mientras testigos llamaban a la Central de Emergencias 911, los cuatro presuntos responsables huían del lugar en dos motocicletas.

Los hechos se registraron en el Eje Metropolitano que conduce a los Pueblos del Rincón, cerca de un Parque Industrial a la altura de la comunidad de La Lomita en León, Guanajuato.

Durante el ataque dos personas fallecieron en el lugar, mientras que otras dos quedaron lesionadas.

Los fallecidos representan entre 30 y 35 años y siguen sin identificar

Las víctimas fatales son dos varones no identificados: uno de aproximadamente 30-35 años, de tez morena, complexión regular, 1.70 m, vestido con playera gris y pantalón de mezclilla azul.

El otro, de alrededor de 30 años, complexión delgada, tez morena, 1.75 m, con playera negra, pantalón de mezclilla azul y tenis negros.

También resultaron heridos Arturo, de 34 años, y Diego, de 23 años de edad, quienes fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica.

Testigos y primeras versiones indican que cuatro hombres huyeron del lugar a bordo de dos motocicletas después de disparar varias veces cuando los hombres se encontraban en una reunión en un local de venta de pulques en la zona.

La escena fue asegurada y el caso fue derivado a la Fiscalía General del Estado para que realice las investigaciones correspondientes.

