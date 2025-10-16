Atacan a Balazos a un Hombre Frente a Clientes Mientras Cenaba Tacos en León, Guanajuato

Un hombre que tenía poco de haber llegado a un local de tacos en la colonia Nuevo León, en León, fue atacado a balazos por un hombre que llegó acompañado en una moto y sin mediar palabra se acercó y le disparó en varias ocasiones.

Los hechos ocurrieron durante la noche del miércoles para jueves, cuando pasaban las 8 de la noche y la víctima había acudido al local para cenar unos tacos, donde también había en ese momento varios clientes.

En cierto momento, llegaron al local, dos hombres a bordo de una moto, de la cual uno de ellos, se bajó y caminó rumbo al establecimiento para adentrarse y dirigirse a una persona que ya se encontraba sentado en una de las mesas.

A unos pasos, el agresor, sacó de entre sus pertenencias un arma de fuego y al estar frente a la víctima, le disparó en varias ocasiones, sin importar que en el local había más clientes, quienes también estaban cenando.

Tras el ataque, los testigos, inmediatamente, buscaron resguardarse de los balazos, mientras que los dueños también se ponían a salvo, mientras que el hombre que cenaba, no tuvo la misma suerte, recibiendo varios impactos de arma de fuego.

Tras el ataque en la taquería, los clientes llamaron a los números de emergencia

En ese momento, los clientes como vecinos de la zona, al escuchar los balazos, llamaron de inmediato al 911, para reportar los hechos, siendo los primeros en llegar, policías municipales en compañía de elementos de la Guardia Nacional.

Al llegar los paramédicos, no dudaron en brindar atención médica al hombre, quien aún presentaba signos vitales, por lo que fue estabilizado para ser trasladado a un hospital, mientras que los elementos de Seguridad, realizaban un operativo para dar con los agresores, pero no tuvieron resultado positivo.

