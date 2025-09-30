Balean Casa del Ex Alcalde y Dejan un Explosivo en una Gasera en Pueblo Nuevo, Guanajuato

En cuestión de minutos, se registró un ataque en las calles de Pueblo Nuevo, Guanajuato, cuando hombres armados dispararon en repetidas ocasiones contra una casa y segundos después dejaban un explosivo en una gasera que se encuentra a unos metros.

Los hechos se registraron durante las primeras horas del martes, cuando vecinos de la calle Aldama y Libramiento Sur de Pueblo Nuevo, escucharon varias detonaciones por arma de fuego que alertaron a los testigos.

Ante ello, de inmediato llamaron a los números de emergencia para reportar los hechos, por lo que una mujer policía al llegar, fue lesionada por un disparo al momento que los hombres armados se retiraban del lugar.

Esto originó que elementos de varias corporaciones de Seguridad arribarán a la zona, al mismo tiempo que confirmaban el ataque contra una vivienda, de la cual es propiedad el ex alcalde de Pueblo Nuevo, José Durán.

Asimismo, se desplegó un operativo al darse a conocer que en una gasera, propiedad de la misma persona, habían dejado un artefacto explosivo, por lo que se tuvo que despejar la zona con la finalidad de evitar una tragedia.

Balean casa del ex alcalde y una de las balas hiere a una mujer policía en Pueblo Nuevo

Por su parte, los hombres armados lograron darse a la fuga, por lo que al llegar los paramédicos, brindaron de inmediato atención médica a la mujer policía que presenta una lesión por un impacto de arma de fuego.

Sin mayor contratiempo, el explosivo fue retirado de la gasera, mientras que personal de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato comenzaba con las indagatorias correspondientes sobre este ataque simultáneo.

