Bloqueo de Agricultores en Carretera Pénjamo - Irapuato Cumple 24 Horas

Continúa bloqueo de Más de 24 Horas en la Carretera Pénjamo - Irapuato por una manifestación de agricultores inconformes. La fila se ha prolongado por más de 44 kilómetros.

Bloqueo de Agricultores en Carretera Pénjamo - Irapuato Cumple 24 Horas. Foto: Nmás Bajío

Continúa bloqueo de más de 24 horas en la carretera Pénjamo - Irapuato por una manifestación de agricultores inconformes. 

La fila se ha prolongado por más de 44 kilómetros llegando hasta Pueblo Nuevo, Guanajuato y hasta la Piedad, Michoacán

Hasta el momento no se ha dado un acuerdo con autoridades y manifestantes. Foto: Nmás Bajío

 Los manifestantes se encuentran inconformes por la falta de recursos sobre los precios de la garantía del maíz y del sorgo

 

Información de Ernesto Villalpando

