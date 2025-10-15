Bloqueo de Agricultores en Carretera Pénjamo - Irapuato Cumple 24 Horas
Continúa bloqueo de Más de 24 Horas en la Carretera Pénjamo - Irapuato por una manifestación de agricultores inconformes. La fila se ha prolongado por más de 44 kilómetros.
Continúa bloqueo de más de 24 horas en la carretera Pénjamo - Irapuato por una manifestación de agricultores inconformes.
La fila se ha prolongado por más de 44 kilómetros llegando hasta Pueblo Nuevo, Guanajuato y hasta la Piedad, Michoacán.
Los manifestantes se encuentran inconformes por la falta de recursos sobre los precios de la garantía del maíz y del sorgo.
Información de Ernesto Villalpando
JIPV