Continúa el Cierre de la Carretera Irapuato – Pénjamo por Agricultores de Guanajuato

Campesinos de Guanajuato cumplen 34 horas bloqueando la carretera Irapuato – Pénjamo a la altura de la comunidad de La Herradura, señalan que seguirá el cierre hasta no llegar a un acuerdo.

Se han formado filas de más de 50 kilómetros.

Se cumplen más de 30 horas desde que agricultores guanajuatenses tomaron la carretera Irapuato - Pénjamo a la altura de la comunidad de La Herradura, no reabrirán hasta no llegar a un acuerdo.

Desde el medio día del pasado martes 14 de octubre se ha bloqueado la carretera Irapuato Pénjamo por un grupo de agricultores guanajuatenses que piden mejores precios para el maíz y sorgo y no reabrirán la vialidad hasta hablar con autoridades federales.

Se han formado filas de autos por más de 50 kilómetros

Actualmente se cumplen 34 horas del bloqueo y podría ser la segunda noche que pasarán en sus vehículos cientos de conductores que están varados en las primeras filas de los más de 50 kilómetros de fila que se registra.

Algunas familias que se encuentran en el bloqueo ya se han instalado en la carretera en donde han encendido fogatas para combatir el fuego y mantenerse calientes. Algunos pobladores cercanos han llevado víveres para quienes esperan el desbloqueo de la carretera.

Las filas de los vehículos que están parados abarcan hasta los municipios de Cuerámaro, Pueblo Nuevo e Irapuato.  

Campesinos manifestantes y autoridades podrían llegar a un acuerdo

Esta noche se mantendrá una reunión entre autoridades y manifestantes para tratar de llegar a un acuerdo, si esto no fuera posible la vialidad continuará cerrada esperando que nuevas negociaciones den por terminado el bloqueo.

Se cumplen más de 30 horas del cierre de la carretera Irapuato - Pénjamo. Foto: Edgar Hernández

Hasta el momento se han registrado varios intentos tratando de hablar con los manifestantes para que dejen pasar a personas con necesidades médicas pero han sido atendidas por paramédicos que se encuentran en el lugar.

Si esta noche no se llega a algún acuerdo, tentativamente mañana a las 10 de la mañana podrían reunirse otra vez los manifestantes y las autoridades involucradas para buscar un acuerdo.

 

Información de Christian Rendón

JIPV

 

