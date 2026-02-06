Cae Sorteo Mayor de la Lotería Nacional en León, Guanajuato de 17 millones de pesos

La noche de este viernes 6 de febrero se efectuó el Sorteo Superior de la Lotería Nacional en su edición número 2871. El cual celebró el desarrollo sustentable del café.

En punto de las 8 de la noche se realizó esta edición del sorteo de la Lotería Nacional, el cual contó con un premio mayor garantizado de 17 millones de pesos dividido en dos series, donde resultó ganador el número 33524 la serie número 1 fue remitida para su venta a León, Guanajuato, la serie número 2 fue dispuesta para su venta a Técpan de Galeana, Guerrero.

Los premios de reintegros son a los billetes con terminaciones en 4 y 7 . Felicitaciones a los afortunados ganadores.

¿Dónde cayó anteriormente la Lotería Nacional?

El pasado martes 3 de febrero se efectuó el Sorteo Mayor de la Lotería Nacional en su edición número 4000 esta edición contó con un premio mayor garantizado de 21 millones de pesos dividido en tres series, donde resultó ganador el número 22470, la serie número 1 fue dispuesta para su venta a la ciudad de Tampico, Tamaulipas, la serie 2 fue remitida para su venta a la Ciudad de México expendio local número 108, la serie 3 fue dispuesta para su venta mediante canales electrónicos.

