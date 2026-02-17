Caen Dos Hombres como Presuntos Extorsionadores Contra un Comerciante en León

Autoridades de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato informó sobre la detención de dos hombres por presuntamente el delito de extorsión en la ciudad de León, Guanajuato.

De acuerdo a la dependencia del Estado, los hechos ocurrieron cuando los dos hombres extorsionaban a un hombre que se dedicaba al comercio en León.

Ante ello, fue la misma víctima, quien cansada de los acosos por parte de estos dos hombres, decidió llamar a los números de emergencia para denunciar los actos de los que era afectado.

Esto provocó que el caso comenzara ser investigado por agentes de la Agencia de Investigación Criminal, quienes realizaron un operativo para dar con los dos hombres, una vez que se informó sobre su modo de operar.

Gracias a una pronta reacción por parte de las autoridades, los elementos de Seguridad lograron su captura cuando viajaban en una motocicleta con el número de serie alterado.

Autoridades identifican a los hombres que presuntamente extorsionaban al comerciante

Por su parte, la víctima comentó a las autoridades que recibía mensajes en los que, haciéndose pasar por integrantes de un grupo delictivo, le exigían el pago de una fuerte suma de dinero para permitirle continuar con sus actividades.

Ante ello, fue la misma Fiscalía General del Estado de Guanajuato, quien logró la vinculación a proceso penal de Sergio “N” y Hugo “N”, como presuntos responsables de los delitos de extorsión agravada y robo equiparado.

