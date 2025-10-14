Inicio Bajio Campesinos se Manifiestan Afuera de las Instalaciones del SAT en León, Guanajuato

Campesinos se Manifiestan Afuera de las Instalaciones del SAT en León, Guanajuato

Dos de los tres carriles del bulevar Campestre han sido bloqueados por campesinos que se manifiestan afuera de las instalaciones del SAT en León, Guanajuato.

Se desconoce hasta qué hora estarán en afuera del SAT.

Dos de los tres carriles del bulevar Campestre han sido bloqueados por campesinos que se manifiestan afuera de las instalaciones del SAT en León, Guanajuato, tome sus precauciones.

Manifestación de Campesinos Afuera del SAT en León, Guanajuato Causa Congestionamiento Vial

Manifestación de Campesinos Afuera del SAT en León, Guanajuato Causa Congestionamiento Vial

La mañana de este martes se registra una manifestación de campesinos de Guanajuato, en las afueras de las instalaciones del Servicio de Administración Tributaria en León, Guanajuato

Gran congestionamiento vial se presenta en el bulevar Campestre entre los bulevares López Mateos y Miguel Hidalgo, ya que las camionetas de los manifestantes dos de los 3 carriles

Se suspende el servicio en el SAT en León, Guanajuato 

Aparentemente, por la manifestación se ha cancelado el servicio de las oficinas tributarias las cuales se encuentran cerradas en su totalidad.

Esta manifestación se está realizando a nivel nacional en la cual están participando campesinos de alrededor de 20 estados. El paro agropecuario es por la falta de recursos sobre los precios de la garantía del maíz y del sorgo

Elementos viales tratan de agilizar la vialidad afuera del SAT 

Agentes viales arribaron al lugar para tratar de agilizar la vialidad y resguardar a los manifestantes. De los tres carriles que integran el bulevar Campestre, dos están siendo bloqueados por la manifestación

Hasta el momento se desconoce cuánto tiempo estarán los campesinos manifestándose en las afueras de las instalaciones del SAT.

 

Información de Alejandra López Tapia

