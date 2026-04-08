Graban en la Madrugada a Ciclista Robando Batería en Segundos en Calles de León, Guanajuato

Cansados de los robos, vecinos de la Colonia Paseos de Miravalle lograron captar a través de las cámaras de vigilancia como un ciclista roba una batería durante la madrugada en cuestión de segundos.

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El video se ha hecho viral en las redes sociales y se puede ver como un ciclista al parecer que circula en la madrugada se para frente a un vehículo, con la finalidad de poder abrir el cofre.

En un par de ocasiones, el hombre primero se fija que nadie lo observe para después, sin bajarse de la bicicleta, intentar abrir el cofre sin darse cuenta que era grabado.

Al notar que nadie lo observa y que no viene ningún coche, el ciclista intenta abrir el cofre del auto, teniendo éxito en cuestión de segundos, mientras nuevamente observa que no venga ningún vehículo.

En ese momento, el presunto ladrón en cuestión de segundos logra retirar los cables de la batería para agarrarla y ponerla encima de la bicicleta y cerrar nuevamente el cofre.

Ciclista logra huir sin ser detenido con la batería

Sin más que hacer, el ciclista al ver que ha logrado su objetivo, acomoda la batería en el cuadro de la bicicleta para comenzar a retirarse del auto sin que nadie lo haya visto y sin que ninguna autoridad pudiera llegar al lugar.

Vecinos de la zona, afirman estar cansados por los constantes robos de baterías a los autos por lo que piden a las autoridades mayor presencia y vigilancia en la zona.

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