Así Roban Hombres un Negocio en Minutos en la Candelaria en León, Guanajuato

Cámaras de seguridad lograron captan en video, como dos hombres quitados de la pena abren la cortina de un local para robarlo en cuestión de minutos en las calles de la colonia La Candelaria en León, Guanajuato.

Y es que los amantes de lo ajeno, han aprovechado en esta zona la poca vigilancia y la falta de alumbrado en algunas calles, para aprovechar en la noche y poder hacer de sus fechorías sin que nadie los detenga.

Fue a través de las redes sociales, qué locatarios han decidido compartir como han sido víctimas de los constantes robos, por lo que ahora lograron captar en video, el momento de como dos hombres roban un negocio.

En las imágenes se puede ver como dos hombres llegan a una zona de locales cerca de las tres de la mañana, cuando uno de ellos se queda sobra la banqueta con la finalidad de vigilar que no venga alguna patrulla.

El otro hombre también aprovecha ese momento, para con unas pinzas romper los candados que detienen la cortina del local. En cierto momento, se puede ver como ambos hombres se ocultan en una pared que los tapa ante el paso de vehículos.

Roban local de herramientas en la madrugada en La Candelaria, en León

Inmediatamente, uno de ellos regresa al local para continuar con el robo y levanta la cortina sin ningún problema para después meterse, mientras que su cómplice se queda en la calle y cuidando también las bicicletas en las que llegaron.

Al final, se ve al supuesto ladrón salir del negocio con cajas de herramientas, para después junto con su compañero ponerlas sobre sus bicis y cerrar nuevamente la cortina para después darse a la fuga.

Vecinos de la zona afirman estar cansados ante la ola de robos que sufren los locales, pues reconocen que falta vigilancia por parte de la policía en la zona.



NLD