Carreteras de Guanajuato: ¿Cómo se Encuentran Hoy tras Bloqueos en Jalisco?

Tras los recientes ataques y bloqueos que se han registrado en varias carreteras y zonas de Jalisco, autoridades de Guanajuato, dieron a conocer el estado actual de como se encuentran los caminos en la entidad.

Después de lo ocurrido el pasado fin, desde el lunes y hoy martes, las autoridades han dado a conocer a través de las redes sociales cómo se encuentran las carreteras en varios puntos de Guanajuato.

Y es que en municipios como León, San Francisco del Rincón, Irapuato, Silao y Salamanca, entre otros, se vieron afectados con la quema de vehículos y tiendas de conveniencia, provocando el cierre de más comercios por el resto del día.

Ante ello, las autoridades del estado de Guanajuato informaron a partir de ese momento, que se desplegarían operativos para salvaguardar a la ciudadanía ante nuevos ataques que se pudieran presentar.

Ahora, Juan Mauro González Martínez, Secretario de Seguridad Pública en Guanajuato, ha compartido en su cuenta oficial la situación en la que se encuentran las carreteras del estado, afirmando que se encuentran libres y sin bloqueos.

Se reanudan viajes y salidas a Guadalajara en la Central Camionera

Es importante mencionar que la mañana de este martes 24 de febrero la Central de Autobuses de León ya operaba de manera normal.

Por lo que ya se registraron salidas a todos los destinos entre ellos Guadalajara, uno de los lugares con más recurrencia. De acuerdo a empleados de la central camionera hay salidas cada dos horas para la ciudad tapatía.





