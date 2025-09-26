Conductor de Tractocamión Resultó Herido Tras Un Intento de Asalto en Celaya, Guanajuato
El conductor de un tractocamión que circulaba por la autopista Querétaro - Irapuato a la altura de Celaya, Guanajuato, fue víctima de un intento de asalto resultando lesionado.
Un intento de asalto se registró en la autopista Querétaro - Irapuato a la altura del municipio de Celaya, Guanajuato, dejó al conductor de un tracto camión lesionado por disparos de arma de fuego.
El chofer de un tractocamión circulaba la madrugada del pasado jueves 25 de septiembre por la autopista Querétaro - Irapuato fue víctima de la inseguridad cuando pasaba por Celaya, Guanajuato.
Sujetos armados intentaron detener su camino, al no lograrlo comenzaron a disparar con armas largas a la cabina del conductor.
Con disparos intentaron detener el tractocamión
Sin embargo, el chofer no dejó de conducir a pesar del ataque que le causó daños materiales en los cristales del vehículo. El conductor presentó lesiones por las balas de armas de alto calibre, sin embargo aún así no detuvo su marcha hasta llegar a punto de revisión de la Guardia Nacional.
Estando con las autoridades les platicó los hechos y le ofrecieron atención médica y lo resguardaron, mientras se implementaba un operativo de búsqueda. Hasta el momento no se notificó de personas detenidas por los hechos.
Hechos delictivos son comunes en la zona
Los asaltos o intentos de asaltos son recurrentes en esa zona de la autopista Querétaro - Irapuato, en donde se han registrado hasta 10 reportes a la semana.
Información de América Ortiz
JIPV