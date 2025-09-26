Conductor de Tractocamión Resultó Herido Tras Un Intento de Asalto en Celaya, Guanajuato

El chofer de un tractocamión circulaba la madrugada del pasado jueves 25 de septiembre por la autopista Querétaro - Irapuato fue víctima de la inseguridad cuando pasaba por Celaya, Guanajuato.

Sujetos armados intentaron detener su camino, al no lograrlo comenzaron a disparar con armas largas a la cabina del conductor.

Con disparos intentaron detener el tractocamión

Sin embargo, el chofer no dejó de conducir a pesar del ataque que le causó daños materiales en los cristales del vehículo. El conductor presentó lesiones por las balas de armas de alto calibre, sin embargo aún así no detuvo su marcha hasta llegar a punto de revisión de la Guardia Nacional.

Estando con las autoridades les platicó los hechos y le ofrecieron atención médica y lo resguardaron, mientras se implementaba un operativo de búsqueda. Hasta el momento no se notificó de personas detenidas por los hechos.

Hechos delictivos son comunes en la zona

Los asaltos o intentos de asaltos son recurrentes en esa zona de la autopista Querétaro - Irapuato, en donde se han registrado hasta 10 reportes a la semana.

