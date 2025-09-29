Cinco Muertos y Cinco Heridos Dejó el Choque de Un Tren con un Autobús en Comonfort, Guanajuato

La muerte de cinco personas, víctimas del choque entre un tren y un camión de pasajeros ha enlutado a los habitantes de la comunidad de Morales en Comonfort, Guanajuato.

La mayoría de los fallecidos son de esta comunidad de Morales en donde los pobladores solo hablan del accidente que los conmocionó.

Accidente conmociona a la comunidad de Morales

“Dijeron que había arrastrado el carro y no puede ser sentí refeo amigazo eso nada más se ve por televisión y ahora me tocó aquí cerquita”, dijo un testigo.

Los familiares de Elena, Carmen y Guadalupe pidieron privacidad para vivir su luto en paz, sus cuerpos son velados en la calle 5 de mayo.

“Hasta se ve el día diferente desde ayer muy triste ni modo cuánto lo siento que Dios nos cuide a todos porque no sabemos ni cuándo”, comentó Félix Galván, habitante de Morales.

Mientras que en la calle Emiliano Zapata velaron a la joven Monserrat Mendoza de 25 años de edad.

“Son muy buenas gentes no eran malas esa señora andaba haciendo la lucha trabajando para conseguir su comida por ahí”, expresó Gloria Gutiérrez.

Cinco mujeres resultaron lesionadas en el accidente

Cinco mujeres reciben atención médica en tres hospitales derivado del accidente entre el tren y el camión de pasajeros ocurrido este sábado 27 de septiembre en Comonfort, Guanajuato.

Las dos personas que estaban en el hospital Comunitario de este municipio fueron trasladas al hospital del IMSS en Celaya. Dos más se encuentran en el hospital de San Miguel de Allende con fracturas de consideración pero estables.

Mientras que en el hospital de Celaya se encuentra la paciente más grave por lo que se trabaja para mejorar su estado.

“Hay una paciente desafortunadamente muy grave en Celaya llegó directamente al hospital de Celaya se le dieron todas las atenciones de primeros auxilios y se trasladó de forma segura al hospital su condición es de gravedad y estamos haciendo todo lo necesario para recuperar su estado de salud todo lo posible”, refirió, Gabriel Cortés Alcalá, Secretario de Salud de Guanajuato.

Quinto fallecido en el choque era trabajador municipal

Mediante un comunicado el gobierno de Comonfort, Guanajuato dio a conocer que la quinta persona que falleció en el accidente entre el tren y un camión de transporte público en la comunidad de La Nopalera era trabajador del área de servicios municipales de la presente administración.

En la esquela colocaron los nombres de María Elena Valle Flores, María del Carmen Torres Olivares, María Guadalupe Torres Olivares, Monserrat Mendoza Mendoza y J. Cruz Hernández Nieves, originario de la comunidad de La Nopalera.

Resaltaron la labor de esta persona ya que era querido y conocido por la población comonforense al que le nombraran de cariño 'el rojo' o 'rojito’.

El gobierno del estado por medio de la Comisión de Víctimas ya se acercó con los familiares de los fallecidos, por parte del gobierno municipal o de la empresa transportista no ha habido ningún acercamiento, únicamente un comunicado en el que expresan sus condolencias y acompañamiento a los familiares de las víctimas.

Información de José Alberto Campos Pallarez

