Ciudadanos Apoyan a Migrantes Durante su Breve Paso por León, Guanajuato

Luchando no solo con la lluvia, el frío, los obstáculos migratorios en el camino, sino también con su deseo por conseguir un mejor futuro, cientos de migrantes a bordo de la bestia pasaron por León, Guanajuato, la tarde de este jueves 7 de diciembre en su camino a la frontera con Estados Unidos.



Personas como David, que viaja desde Colombia….. Profesionistas en sus países, esa tierra que se vieron obligados a abandonar, no solo por la falta de oportunidades, también por la delincuencia.



Yo no tengo sueño americano, o sea yo tuve que migrar en mi país por mi seguridad sí, pero entonces nosotros aquí a México no venimos a vivir, a mí esto me da pena porque soy profesional, soy estilista. Mira, mira cómo estoy es horrible.

Nosotros perdimos 1000 pesos, mi pareja y yo. Fue muy difícil, nos atacaron en la selva y es horrible porque es muy difícil, o sea yo realmente después de todo esto como persona consciente, yo sé que necesito psicología.