"Polvo eres y en polvo te convertirás"; Así Se Hace la Ceniza Cuaresmal

Polvo eres y en polvo te convertirás. Esa es la frase que antecede a la imposición de la ceniza de los fieles católicos. Pero ¿de dónde la obtienen?

Marcos Cortés Muñiz, sacerdote y vocero de la Arquidiócesis de León, desmitifica los rumores sobre la elaboración de la materia prima utilizada en este símbolo que anuncia el inicio de la cuaresma.

La ceniza, lógicamente, no es de un cuerpo humano, ni de un animal, ni mucho menos. La ceniza es muy sencilla de realizarse en las parroquias. Semanas anteriores la preparamos tenemos que prepárala y cada año tenemos que renovarla; se hace con palmas.

Una vez obtenidas las palmas del domingo de ramos, hay que retirar toda la materia no vegetal para evitar que la ceniza quede contaminada señaló el vocero de la Arquidiócesis.

No es pecado. El que no la quiere recibir simplemente no se acerca, pero todos los que somos discípulos de cristo queremos emprender un camino nuevo, queremos hacer propósitos grandes es el tiempo, venir a la parroquia.