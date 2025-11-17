Conductor No Frena y Choca Contra una Glorieta; Termina en una Ciclovía en León

Un aparatoso accidente se registró sobre una de las glorietas que atraviesan el Bulevar Madrazo, en León, donde el conductor de un auto al parecer regresaba a su casa en la madrugada y chocó contra una glorieta.

De acuerdo a informes de las autoridades de León, informaron que el accidente ocurrió en la madrugada, cuando el conductor del auto blanco regresaba a casa a exceso de velocidad y terminó chocando contra la glorieta.

Debido a la velocidad que conducía el hombre, al subirse a la glorieta, terminó invadiendo la ciclovía que se encontraba en la misma zona y donde afortunadamente, en ese momento, no pasaba algún ciclista.

Fueron los vecinos de esta área, quienes al escuchar el fuerte impacto, salieron y pudieron notar que tras el accidente, el conductor salió del coche caminando para después de unos minutos, darse a la fuga.

Al mismo tiempo, los testigos de este accidente, no dudaron en llamar a los números de emergencia para reportar lo ocurrido, desconociendo en ese momento si había más tripulantes en el vehículo.

Conductor sale ileso, huye, pero regresa más tarde

A los pocos minutos, policías municipales llegaron al igual que una ambulancia, donde los paramédicos confirmaron que no había nadie más en el vehículo y desconociendo el estado de salud del conductor, quien había huido.

Minutos después, al lugar regresó al parecer el conductor, quien de acuerdo a las autoridades, no presentaba lesión alguna, por lo que rindió su declaración de lo ocurrido ante la policía, mientras que después de un par de horas, el auto fue removido por una grúa y ser llevado al corralón.

