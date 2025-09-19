Chofer de Camión Urbano Golpea a su Expareja y es Detenido en Guanajuato, Capital

El conductor de un camión urbano de la ruta Central de Autobuses fue detenido cuando circulaba por la colonia Los Alcaldes en Guanajuato, Capital, por golpear a su expareja.

Aparentemente fueron pasajeros quienes llamaron al número de emergencias 911 la tarde del pasado jueves, para denunciar los hechos y pedir el apoyo policial.

Cámaras de seguridad apoyan para detener al conductor

Mediante cámaras de seguridad y la movilización policíaca fue ubicado el transporte público, logrando la detención del agresor.

El hombre de alrededor de 32 años de edad fue puesto a disposición de las autoridades pertinentes por golpear y causar lesiones a su expareja. Hasta el momento se desconoce la mecánica de los hechos y la causa de la agresión a la mujer.

