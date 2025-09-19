Chofer de Camión Urbano Golpea a su Expareja y es Detenido en Guanajuato, Capital
El conductor de un camión urbano fue detenido por golpear a su expareja cuando manejaba por calles de la colonia Los Alcaldes en Guanajuato, Capital.
El conductor de un camión urbano de la ruta Central de Autobuses fue detenido cuando circulaba por la colonia Los Alcaldes en Guanajuato, Capital, por golpear a su expareja.
Aparentemente fueron pasajeros quienes llamaron al número de emergencias 911 la tarde del pasado jueves, para denunciar los hechos y pedir el apoyo policial.
Cámaras de seguridad apoyan para detener al conductor
Mediante cámaras de seguridad y la movilización policíaca fue ubicado el transporte público, logrando la detención del agresor.
El hombre de alrededor de 32 años de edad fue puesto a disposición de las autoridades pertinentes por golpear y causar lesiones a su expareja. Hasta el momento se desconoce la mecánica de los hechos y la causa de la agresión a la mujer.
