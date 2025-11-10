Inicio Bajio Conductor Presuntamente en Estado de Ebriedad Choca con Pipa y Sobrevive en León, Guanajuato

Conductor Presuntamente en Estado de Ebriedad Choca con Pipa y Sobrevive en León, Guanajuato

Un conductor presuntamente en estado de ebriedad chocó contra una pipa en León, Guanajuato, sobreviviendo al impacto, el chofer de la pipa se dio a la fuga.

Los conductores de ambos vehículos huyeron del lugar.

El conductor de una camioneta chocó contra una pipa cuando circulaban por el bulevar Aeropuerto en León, Guanajuato, ambos involucrados en el accidente huyeron del lugar.

El pasado domingo 9 de noviembre se registró un aparatoso accidente en la entrada de León, Guanajuato cerca del Puente del Milenio

Cámaras de seguridad que se encuentran en la zona pudieron ser testigos de los hechos. 

Conductor se le atraviesa pipa y se voltea en el bulevar Aeropuerto de León  

Eran las 11:55 de la mañana cuando se pudo captar como un vehículo se le atraviesa a una pipa cuando circulaban en el bulevar Aeropuerto

Lo que provocó que la camioneta diera varias vueltas y terminara en el carril lateral del bulevar, mientras la pipa se daba a la fuga

El chofer presuntamente ebrio al salir ileso prefirió irse del lugar

Automovilistas y testigos del accidente se acercaron para brindar ayuda al conductor, quien resultó con heridas leves. Al salir del vehículo, el conductor prefirió irse del lugar sin dar alguna explicación dejando la camioneta volteada

El dueño de la camioneta llegó al lugar y señaló que quien manejaba era un trabajador de su empresa. Una grúa se llevó la camioneta a una pensión siendo reportada como pérdida total

 

