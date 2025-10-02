Conductora Vuelca Al Chocar con un Auto en León, Guanajuato; Iba a su Trabajo

Un intenso tráfico sobre el bulevar Aeropuerto, en León, fue provocado por una conductora que tras chocar terminó su auto volcado sobre el camellón a la salida al Silao. Al parecer tenía como destino llegar a su trabajo.

Te Podría Interesar: “No le Vayan a Robar”: Ladrón Grita antes de Llevarse 13 Mil Pesos de una Tienda en León

Los hechos ocurrieron minutos después de la 2 de la tarde, cuando la conductora iba rumbo a Silao, pero a unos metros de una plaza comercial, chocó contra un vehículo, lo que provocó que perdiera el control y volcara sobre uno de los camellones.

Tras el percance, testigos del accidente, no dudaron en llamar a los números de emergencia, reportando que probablemente había varios lesionados, por lo que también se pidió el apoyo de policías municipales.

Mientras tantos, algunos automovilistas, al ver lo ocurrido, se bajaron para auxiliar a los conductores de ambos vehículos, siendo la mujer del auto volcado la que más preocupaba al ver como había sido el accidente.

A los pocos minutos, policías municipales llegaron a la zona, para de inmediato ayudar con las labores del tráfico, esto con la finalidad de agilizar la vialidad, pues varias partes de los vehículos habían quedado sobre la avenida.

Paramédicos atienden a conductores que chocaron en el bulevar Aeropuerto de León

A los pocos minutos, los rescatistas llegaron a la escena del accidente, para brindar atención médica a los lesionados, donde la conductora que volcó, solamente presentaba una crisis nerviosa, mientras que el otro conductor, afirmaba tener algunos golpes.

Después de un par de minutos, ambos autos fueron retirados de la zona, lo que ayudó que el tráfico volviera a la normalidad, mientras que los conductores dejaban en manos de las aseguradoras el control de la situación.



Historias recomendadas:

NLD