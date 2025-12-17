Una Motocicleta Quemada Fue el Saldo de un Conflicto Vial en León, Guanajuato
Un conflicto vial entre los ocupantes de una motocicleta y los tripulantes de una camioneta dejaron un vehículo quemado en el Malecón del Río en León, Guanajuato.
La noche del pasado martes se registró un conflicto vial en calles de León, Guanajuato cerca del Malecón del Río.
Causando que se registrara una persecución entre los participantes de la pelea que eran dos motociclistas y los tripulantes de una camioneta.
En pleno centro de León incendiaron una motocicleta
Sujetos incendiaron intencionalmente una motocicleta tras una discusión de tránsito en pleno Malecón del Río. El incidente ocurrió casi en el cruce con el bulevar Adolfo López Mateos en pleno centro de la ciudad.
Donde los ocupantes de una camioneta le cerraron el paso a una pareja de motociclistas luego de un altercado previo iniciado por terceros.
Bajo amenazas e insultos, obligaron a los jóvenes a descender de su vehículo para posteriormente prenderle fuego en la vía pública como represalia, huyendo del lugar inmediatamente después.
No se registran personas detenidas por los hechos
A pesar de la gravedad de las acciones, no se reportaron personas lesionadas, aunque la unidad motorizada fue consumida por las llamas ante la mirada atónita de los transeúntes.
Una unidad de Protección Civil que circulaba por la zona fue alertada por las víctimas, lo que permitió la rápida intervención del cuerpo de bomberos para sofocar el incendio y asegurar el perímetro.
Hasta el momento, no hay detenidos por este acto de vandalismo y agresión directa que resultó en pérdida total del vehículo ligero.
