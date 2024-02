Consumidores Pagan Robos de "Farderas"; Pérdidas Van Incluidas en el Precio

Leoneses pagan el costo de los robos ocasionados a los establecimientos por las "farderas", estos micro robos son incluidos en el costo de los productos, por lo que todos asumimos el costo del robo que cometen unos cuantos.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en León, Alejandro Arena, señaló que por este motivo los productos tienen un encarecimiento del 3%, monto que ha sido calculado por las empresas y comercios que es proporcional a las pérdidas que registran.



Claro que es un tema muy grande, las tiendas de autoservicios siempre tienen un porcentaje de sus ventas ya considerado para los robos, dentro de los precios de los artículos ya estamos pagando todos un porcentaje definido de robos y de faltantes que ocasionan estas bandas.

Además, se identificó que estos robos se cometen en grupos, cuya organización permite que los artículos sean sustraídos en los centros comerciales y tiendas sin que sean percibidos al momento, ya que se detectan en las cámaras de seguridad, en ocasiones cuando ya se dio el robo.

El líder de los comerciantes dijo que no se tienen denuncias por estos hechos, ya que el tiempo y esfuerzo que requiere el hacerlo no son atractivos para las empresas, sobre todo porque lo que se roban no significan grandes montos económicos en productos, aunque destacó ideal que se presenten las denuncias.

DGB