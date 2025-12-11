Agustín Solorio Coordinador Partido del Trabajo en Michoacán Hallado Muerto en Romita Guanajuato

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó la noche del pasado miércoles 10 de diciembre el hallazgo del Coordinador del PT Apatzingán, Michoacán sin vida en Romita, Guanajuato.

Coordinador del PT era buscado desde el pasado 5 de diciembre

Agustín Solorio Martínez, quien era Coordinador del Partido del Trabajo en el Distrito 02 en Apatzingán, Michoacán era buscado desde el pasado 5 de diciembre.

De acuerdo con el reporte oficial de la Fiscalía del Estado de Michoacán, la familia del ex diputado local había denunciado su desaparición, siendo visto por última vez en Morelia.

Autoridades investigan el origen de la muerte de Agustín Solorio en Guanajuato

Cinco días después de haber sido reportado como desaparecido, el cuerpo de Agustín Solorio Martínez fue localizado, así lo confirmó la diputada Sandra Olimpia Garibay.

“En estos momentos nos acaban de informar que se encontró el cuerpo sin vida del delegado del PT en Apatzingán, Agustín Solorio, y pues una terrible noticia, pero sobre todo es terrible lo que estamos viviendo en la región e Tierra Caliente, yo creo que es urgente que se revise y se refuerce la estrategia de seguridad”, comentó Olimpia Garibay en el Congreso del Estado de Michoacán.

Hasta el momento las investigaciones están siendo realizadas por las fiscalías de Guanajuato y Michoacán quienes informaron de la localización.

Sin embargo, no se ha dado a conocer la causa, ni la mecánica de la muerte del político de 47 años de edad.

Información de Christian Rendón

JIPV