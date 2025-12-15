Ataque Armado Deja Cuatro Muertos y Tres Lesionadas en Irapuato, Guanajuato
Ataque armado deja a 4 muertos y tres lesionados en calles de la colonia Morelos en Irapuato, Guanajuato, autoridades investigan los hechos.
Un ataque armado se registró el pasado viernes en calles de la colonia Morelos en Irapuato, Guanajuato, dejando a varios muertos y lesionados.
Los hechos se registraron el pasado viernes 12 de diciembre, en donde un ataque armado dejó a varias personas lesionadas.
Testigos escucharon decenas de detonaciones de armas de fuego
Según testimonios arrebataron la vida de cuatro personas y dejaron dos heridos, según la fiscalía, los reportes locales indican un tercer lesionado.
De acuerdo, con lo recabado en el lugar, un grupo de individuos convivían en animo festivo durante la noche en la calle Benito Juárez entre Morelos y Vicente Guerrero de la colonia José María Morelos.
La colonia es tradicionalmente una de las que más festeja a la Virgen de Guadalupe, pues el santuario de esta advocación es el más cercano.
Motociclistas encapuchados dispararon contra los asistentes
El festejo se interrumpió cuando al menos dos personas a bordo de una motocicleta, vestidas de negro y con capucha, se acercaron al grupo que celebraba y abrieron fuego.
Cuando los disparos cesaron y el motor de la moto se alejó, comenzaron los gritos de auxilio, los vecinos marcaron a emergencias 911.
A la llegada de los paramédicos cuatro víctimas ya eran mortales, tres más se ubicaron en hospitales. De estos hechos no se reportaron personas detenidas.
Integrantes del Servicio Médico Forense (SEMEFO) se encargaron de hacer el levantamiento de los cuerpos.
