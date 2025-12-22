Dan 115 Años de Cárcel a Banda por Secuestran a un Joven en Dolores Hidalgo

Cuatro personas fueron detenidas en Dolores Hidalgo, por autoridades de los tres niveles de Gobierno por el delito de secuestro agravado, después de privar de la libertad a un joven.

Los hechos ocurrieron en el municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato, cuando un joven hace unos días fue privado de su libertad, hecho que sus mismos familiares denunciaron a las autoridades, al no tener noticias de él.

Ante ello, autoridades municipales comenzaron en conjunto con la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, una investigación sobre este hecho para poder dar con la ubicación del joven.

Después de una extensa investigación, autoridades de la misma Fiscalía, lograron ubicar al joven, comprobando que se encontraba privado de la libertad, por lo que procedieron a actuar conforme a los protocolos correspondientes.

Autoridades de la Fiscalía logran rescatar al joven secuestrado

Gracias a la pronta intervención de las autoridades de la Fiscalía, a los elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y a la Policía Municipal, en este operativo se logró detener a los hombres que tenían privada de la libertad a este joven por varias horas.

Tras su detención, los cuatro hombres fueron presentadas a las autoridades donde fueron identificados como Ángel N, Jaime N, Agustín Jayro y René N, todos detenidos en este operativo de rescate en Dolores Hidalgo.

A las pocas horas de su captura y gracias al trabajo coordinado de investigación, análisis de información, pruebas periciales y una sólida argumentación en juicio oral, se logró que la autoridad judicial impusiera penas de hasta 115 años de prisión a los cuatro detenidos.

