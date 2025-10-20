Autoridades Decomisan Más de Un Millón y Medio de Combustible en Inmueble en Silao, Guanajuato

Esta mañana se realizó el decomiso de 1,600,000 mil litros de combustible presuntamente robado y resguardado en un inmueble en la carretera Silao - San Felipe.

De acuerdo a las autoridades este decomiso es histórico por la cantidad de hidrocarburo encontrado y el valor monetario que representa.

El combustible decomisado tiene un valor millonario

La incautación realizada según integrantes de corporaciones de seguridad puede tener un valor en el mercado de 30 millones de pesos.

El lugar se encuentra resguardado por elementos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato y por Fuerzas de Seguridad Pública del Estado.

Vendían el combustible en redes sociales

Varios vehículos también fueron incautados, además se aseguraron 9 tanques verticales tipo cisterna. Diez bombas despachadoras también se decomisaron.

Esta empresa promocionaba sus servicios de venta de combustible a nivel nacional en las redes sociales, en Silao solo es una sucursal.

Hasta el momento no se ha dado a conocer sobre la detención de personas durante el decomiso de combustible y aseguramiento de la empresa.

