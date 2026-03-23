Buscan a José Emiliano, Joven de 15 Años; Desapareció al Salir de su Casa en Irapuato

Familiares y amigos, piden apoyo de la ciudadanía para dar con el paradero de José Emiliano Roldán Saucedo, quien a sus 15 años de edad, se encuentra en calidad de desaparecido, cuando salió de su casa en Irapuato y ya no regresó.

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De acuerdo a datos brindados a la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, José Emiliano, de 15 años, salió al parecer de su casa el 22 de marzo por la mañana, pero con el paso del tiempo, sus familiares notaron que aún no regresaba.

Ante ello, sus papás comenzaron a indagar con los vecinos de la zona, al mismo tiempo con algunos amigos con los que normalmente José Emiliano Roldán Saucedo tenía contacto, pero no tuvieron resultado positivo.

Ante ello, sus familiares no dudaron en llamar a los números de emergencia para reportar lo ocurrido, siendo los policías municipales, los primeros en llegar a la casa del menor de 15 años, sin tener aún noticias de él.

De igual manera, sus familiares, también se sumaron a la búsqueda por lo que a través de las redes sociales comenzaron a investigar con conocidos de José Emiliano, pero nadie hasta ese momento sabía algo sobre su paradero.

Autoridades Estatales se suman a la búsqueda de José Emiliano

Con el paso de las horas, autoridades municipales, recurrieron al apoyo de las dependencias estatales, por lo que se sumó la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato con la finalidad de emitir una ficha de búsqueda en todo el estado.

De acuerdo a informe de sus familiares, el menor de edad salió de su casa usando una playera, pantalón y tenis negros, además de tener como señas particulares, varios lunares en el rostro. Ante ello, piden el apoyo de la ciudadanía para dar con su paradero.

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