Hija de Madre Buscadora Sale a la Tienda y No Regresa a su Casa en Irapuato, Guanajuato

El colectivo Hasta Encontrarte, reportó la desaparición este miércoles de Mariana Valeria Ibarra Ojeda, de 19 años, en la colonia Esfuerzo Obrero del municipio de Irapuato, Guanajuato.

“Estamos buscando a Valeria que desapareció el día de hoy, salió a la tienda y ya no regresó”, señaló Karla Martínez, vocera del colectivo.

Colectivo “Hasta Encontrarte” realizan búsqueda en vida de la hija de su integrante

Aseguró que ya realizaron los reportes necesarios ante las autoridades correspondientes.

“El día de hoy tuvimos que interrumpir la búsqueda que estábamos realizando en campo porque la compañera del colectivo hasta encontrarte nos reportó la desaparición de su hija. Estamos realizando una búsqueda en vida”, dijo la vocera.

Valeria salió de su casa a la 1:30 de la tarde para ir a la tienda y desde esa hora no se ha tenido información de ella.

El hermano de Mariana Valeria también se encuentra desaparecido

“Es una persona que tienen un hijo que la está esperando en casa, tiene una madre que desafortunadamente ya cuenta con la desaparición de un hijo y tiene una hermana que la estás esperando en este momento en casa. Cualquier información saben que se trabaja de manera anónima, háganlo llegar a la página para poder dar con su paradero”, expresó Karla.

Viste una bermuda roja y una sudadera gris con letras. Tiene un tatuaje de cerezas y un pastel de muffin. En el chamorro izquierdo tiene a una virgen de Guadalupe.

Información de Christian Rendón

