Dan Último Adiós Edgar Molina y Verónica García de Alba en Moroleón, Guanajuato

Los cuerpos del diseñador y modista Edgar Molina López y de la directora y Empresaria, Verónica García De Alba Ortíz de Moroleón, Guanajuato, fueron despedidos por familiares, alumnos y conocidos.

Despiden a Edgar Molina y Verónica García De Alba Diseñador y Directora de Primaria y Secundaria de Moroleón, Guanajuato. Foto: Nmás Bajío

La tarde del pasado lunes 13 de octubre, fueron despedidos los cuerpos de Edgar Molina y Verónica García De Alba, ambos asesinados el viernes 10 de octubre por la noche en Moroleón, Guanajuato

Familiares, amigos y conocidos del diseñador y modista Edgar Molina López le dieron el último adiós con una misa a las 4:00 de la tarde en el templo expiatorio del Señor de Esquipulitas en Moroleón, Guanajuato

Exigiendo justicia ofrecen misa del diseñador Edgar Molina López

Asistentes y en redes sociales exigieron justicia por la muerte de Edgar y de Verónica, ya que hasta el momento no se ha logrado la detención de los responsables. 

Apenas el 15 de septiembre pasado, la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, presumía el vestido de color rosa que el diseñador Edgar Molina le había creado.  

Conmovedora despedida a la directora, maestra y empresaria Verónica García De Alba Ortiz 

Por la calle Miguel Hidalgo, una numerosa caravana que acompañaba la carroza de la directora, maestra, empresaria y licenciada en comunicación, Verónica García De Alba Ortiz

Encabezada por sus familiares, se le brindó una conmovedora misa, en donde estuvieron presentes alumnos y padres de familia del Instituto de Ciencias Moroleón, colegio en donde era directora y maestra de primaria y secundaria. 

Cientos de personas despidieron a la directora, maestra, licenciada en comunicación y empresaria, Verónica García de Alba Ortiz. Foto: Nmás Bajío

A pesar de que en la zona donde ocurrieron los hechos el pasado viernes por la noche entre las calles Veracruz y Tlaxcala de la colonia Progreso, se encuentran instaladas algunas cámaras de seguridad, se desconoce si las autoridades ya han solicitado las grabaciones

De igual manera, no se sabe la razón del ataque armado que les quitó la vida a Edgar y Verónica.

 

Información de Jorge Pérez Villalobos 

JIPV

Inseguridad en Bajío
