Destruyen Capilla de la Virgen de Guadalupe Para Robar Limosnas en Atarjea, Guanajuato

Vecinos de la comunidad de La Peñita, en Atarjea, y de los alrededores, se mostraron sorprendidos después de que se dieran cuenta que la capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe fuera destruida y además de ello, se robaran las limosnas.

Te Podría Interesar: “No le Vayan a Robar”: Ladrón Grita antes de Llevarse 13 Mil Pesos de una Tienda en León

Los hechos ocurrieron al parecer durante la noche, cuando el lugar donde se encuentra la capilla se queda solo, por lo que se desconoce si una persona o varias, llegaron a la zona para destruir el acceso.

Desafortunadamente, el lugar no cuenta con cámaras de seguridad, por lo que se desconoce cuantas personas fueron las responsables de este acto o si solo se trató de una sola que aprovechó para ingresar al lugar y vandalizarlo.

Todo parece indicar que los responsables de tal acto, al parecer, usaron herramientas como mazos y barretas para derribar parte de uno de los muros del inmueble, donde ninguno de los habitantes pudo escuchar.

Debido a que derrumbaron la pared, se pudo notar los destrozos tanto en el interior como en el exterior de la capilla, donde los que ingresaron dejaron escombros esparcidos en la zona.

Hombres Destruyeron con martillos la capilla en Atarjea para robarse limosnas

Fueron los mismos habitantes de la región quienes se dieron cuenta al llegar al día siguiente y ver la capilla con destrozos en su entrada y adentro, por lo que reportaron los hechos.

Hasta el momento, ninguna autoridad se ha expresado al respeto de los hechos ocurridos la capilla en Atarjea, Guanajuato.

Historias recomendadas:

NLD