Detienen a Cuatro Colombianos con Droga, Dinero y Pasaportes en León, Guanajuato
N+
Cuatro personas de origen colombiano fueron detenidas en el bulevar Aeropuerto de León, Guanajuato, encontrándoles dinero en efectivo, tarjetas bancarias, pasaportes y droga.
Cuatro personas de origen colombiano fueron detenidos en León, Guanajuato a quienes se les aseguraron, dinero en efectivo, tarjetas bancarias, pasaportes y dosis de droga.
Inseguridad en Bajío
Detienen a Cuatro Personas de Origen Colombiano en León, Guanajuato
Las Noticias Del Bajio
Cinco Fallecidos y Cinco Heridos Dejó el Impacto del Tren a un Autobús en Comonfort, Guanajuato
Las Noticias Del Bajio
Mujer Muere Atropellada en la Carretera Silao - León, Guanajuato, hay un Hombre Herido
Las Noticias Del Bajio
Hombre es Asesinado de 15 Balazos en Un Carro en San Francisco del Rincón, Guanajuato
COMPARTE:
Cuatro personas de origen colombiano fueron detenidas por elementos de Seguridad Pública de León, Guanajuato, se les decomisaron tarjetas bancarias, pasaportes, droga y dinero en efectivo.
La detención fue en el bulevar Aeropuerto a la altura de la colonia Cerrito De Jerez, por una supuesta participación en un fraude por un aparente sorteo de lotería.
La detención se realizó después de un trabajo de investigación
Tras un análisis e investigación, se efectuó el trabajo de inteligencia de la secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, Guanajuato. Entre sus pertenencias llevaban moneda nacional y moneda extranjera, credenciales oficiales, celulares y drogas.
Te podría interesar: Muere Mujer al ser Atropellada por el Tren en Apaseo El Grande, Guanajuato
Los detenidos ofrecían premios de lotería a cambio de efectivo
Los detenidos se identificaron con los nombres de José Félix, Maritza del Milagro, Luis Eduardo y Luz Mery. Se presume que están relacionados con un fraude en el que ofrecían premios de lotería a cambio de un pago en efectivo.
Los detenidos, así como lo asegurado, quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.
Historias recomendadas:
-
Un Matrimonio fue Encontrado sin Vida en la Comunidad de La Labor en San Felipe, Guanajuato
-
Director de Una Primaria fue Herido a Balazos en León, Guanajuato
-
Se Rompe Juego Mecánico en Feria de San Miguel Arcángel en San Felipe, Guanajuato
Información de Christian Rendón
JIPV