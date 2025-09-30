Detienen a Cuatro Colombianos con Droga, Dinero y Pasaportes en León, Guanajuato

Cuatro personas de origen colombiano fueron detenidas por elementos de Seguridad Pública de León, Guanajuato, se les decomisaron tarjetas bancarias, pasaportes, droga y dinero en efectivo.

La detención fue en el bulevar Aeropuerto a la altura de la colonia Cerrito De Jerez, por una supuesta participación en un fraude por un aparente sorteo de lotería.

La detención se realizó después de un trabajo de investigación

Tras un análisis e investigación, se efectuó el trabajo de inteligencia de la secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, Guanajuato. Entre sus pertenencias llevaban moneda nacional y moneda extranjera, credenciales oficiales, celulares y drogas.

Los detenidos ofrecían premios de lotería a cambio de efectivo

Los detenidos se identificaron con los nombres de José Félix, Maritza del Milagro, Luis Eduardo y Luz Mery. Se presume que están relacionados con un fraude en el que ofrecían premios de lotería a cambio de un pago en efectivo.

Los detenidos, así como lo asegurado, quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

