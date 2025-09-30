Inicio Bajio Detienen a Cuatro Colombianos con Droga, Dinero y Pasaportes en León, Guanajuato

Detienen a Cuatro Colombianos con Droga, Dinero y Pasaportes en León, Guanajuato

Cuatro personas de origen colombiano fueron detenidas en el bulevar Aeropuerto de León, Guanajuato, encontrándoles dinero en efectivo, tarjetas bancarias, pasaportes y droga.

Los detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades pertinentes.

Cuatro personas de origen colombiano fueron detenidos en León, Guanajuato a quienes se les aseguraron, dinero en efectivo, tarjetas bancarias, pasaportes y dosis de droga.

Cuatro personas de origen colombiano fueron detenidas por elementos de Seguridad Pública de León, Guanajuato, se les decomisaron tarjetas bancarias, pasaportes, droga y dinero en efectivo. 

La detención fue en el bulevar Aeropuerto a la altura de la colonia Cerrito De Jerez, por una supuesta participación en un fraude por un aparente sorteo de lotería

La detención se realizó después de un trabajo de investigación 

Tras un análisis e investigación, se efectuó el trabajo de inteligencia de la secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, Guanajuato. Entre sus pertenencias llevaban moneda nacional y moneda extranjera,  credenciales oficiales, celulares y drogas.

Los detenidos ofrecían premios de lotería a cambio de efectivo

Los detenidos se identificaron con los nombres de José Félix, Maritza del Milagro, Luis Eduardo y Luz Mery. Se presume que están relacionados con un fraude en el que ofrecían premios de lotería a cambio de un pago en efectivo.

Los detenidos, así como lo asegurado, quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.

 

Información de Christian Rendón 

