​​Detienen a Cuatro Personas con 2 Mil Dosis de Droga y una Camioneta Robada en San José Iturbe

Gracias a la pronta movilización de varias unidades de Seguridad, en San José Iturbide, Guanajuato, se logró la captura de cuatro personas que traían consigo más de 2 mil dosis de droga en un vehículo que contaba con reporte de robo.

De acuerdo a información de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, los hechos ocurrieron en las calles de San José Iturbide, donde en un principio, una patrulla, notó sospechosa una camioneta que circulaba por la zona.

En ese momento, los elementos de la policía municipal los siguieron hasta darles alcance para después marcarles el alto, acción que en un principio, los tripulantes de la camioneta ignoraron y siguieron su camino.

Por su parte, los uniformados pidieron el apoyo de más unidades, sumándose también elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, quienes lograron detener al conductor de la camioneta.

Ahí, los elementos de Seguridad, pidieron a los pasajeros de la camioneta bajarse para proceder a una revisión de rutina ante la mirada de varios automovilistas que circulaban por la zona en ese momento.

Encuentran cientos de dosis de droga y los detienen en San José Iturbide

Asimismo, los policías también investigaron los datos de la camioneta, lo que arrojó como resultado que presentaba un reporte de robo y al no poder los tripulantes comprobar la pertenencia, quedaron detenidos.

En ese momento, otros elementos de Seguridad inspeccionaron la camioneta, donde encontraron alrededor de 2 mil dosis de droga, por lo que también se informó sobre los hechos. Los cuatro hombres quedaron en calidad como detenidos, mientras que la droga y la camioneta quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.





