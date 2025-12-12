Detienen a Dos Hombres con Arma, Cartuchos y 50 Mil Pesos en León; Caminaban Normal en la Calle

Policías municipales en conjunto de elementos de la Guardia Nacional lograron detener a dos hombres que minutos antes habían realizado varias detonaciones de arma de fuego en Lomas de Astillero, en León, Guanajuato. Les encuentran armas, cartuchos y más de 50 mil pesos.

Los hechos ocurrieron minutos después de las 7 de la noche, cuando a la cabina del 911, llegó un reporte por parte de vecinos de la colonia Lomas de Astillero, donde afirmaban que dos hombres se encontraban disparando en la calle.

En ese momento, las autoridades de inmediato desplegaron un operativo en la zona, con la finalidad de dar con los dos hombres, que de acuerdo a los habitantes se encontraban muy sospechosos por la zona indicada.

A los pocos minutos, los elementos de Seguridad, al realizar un rondín por la colonia, lograron ubicar a dos hombres con las características mencionadas, por lo que les marcaron de inmediato el alto.

Los sospechosos, al ver a los uniformados, trataron de darse a la fuga, pero gracias al despliegue de los policías, lograron acorralar a los dos hombres, quienes fueron detenidos para realizarles una inspección de rutina.

Policías les encuentran arma, cartuchos y dinero en efectivo

Para sorpresa de los uniformados, al checar sus pertenencias, les encontraron un arma corta, además de tres cargadores y 38 castillos, una mira telescópica, un portacargador, dos teléfonos y más de 50 mil pesos en efectivo.

Ante ello, los uniformados los detuvieron junto con lo decomisado, lo cual será presentado ante las autoridades correspondientes para que inicien una carpeta de investigación contra los dos hombres.

