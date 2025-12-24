Detienen a Hombre con Arsenal y Drogas en León, lo Capturan Intercambiando Paquetes

Una intensa movilización por parte de elementos de varias corporaciones de Seguridad fue originado después de que un hombre fuera sorprendido en calles de Parques de la Noria, en León, con armas y drogas.

De acuerdo a las autoridades municipales de León, los hechos ocurrieron minutos después del medio día, cuando en un operativo en conjunto con elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) realizaban un recorrido de rutina.

En cierto momento, al recorrer las calles de la zona de Parques de la Noria, los uniformados notaron a lo lejos que un hombre intercambiaba paquetes con otra persona, hecho que llamó la atención de los elementos.

El hombre, al notar que fue visto, comenzó a comportarse de modo sospechoso, tratando de darse a la fuga, acción que alertó a los elementos de Seguridad, quienes comenzaron una persecución contra la persona.

Metros más adelante, gracias a la pronta intervención de los elementos de Seguridad, se logró dar alcance al hombre sospechoso, quien fue detenido, mientras que el personal de la FSPE realizaba una inspección de rutina.

Hombre traía armas y droga al momento de su detención en León

En ese momento, los uniformados revisaron una mochila que traía el hombre, y para sorpresa de los elementos, notaron al interior de esta, varios cartuchos de diversos calibres, así como sustancias ilicitas.

Ante ello, se procedió de inmediato a su detención, identificando al hombre como Carlos Alberto ‘N’, quien junto con las armas, cartuchos y droga decomisado será puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

