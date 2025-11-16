Detienen a Hombre con Dosis de Droga en León; las Llevaba Envueltas como Hamburguesas

Un hombre que caminaba con una bolsa y de forma sospechosa en calles de la colonia Vista Hermosa, en León, fue detenido por elementos de la Policía y Guardia Nacional, ya que se le encontraron en su posesión 308 dosis de droga envueltas como en paquetes de hamburguesas.

Fueron las autoridades de León, quienes informaron sobre la detención de este hombre, quien de acuerdo a los hechos, caminaba con una bolsa negra sobre las calles de la colonia Vista Hermosa, cuando al ver a la policía, comenzó actuar de forma sospechosa.

Esto llamó la atención de los elementos de Seguridad, quienes de inmediato actuaron y en un principio, le pidieron a distancia que se detuviera, a lo que el hombre ignoró y continúo su camino con la finalidad de escapar.

En ese momento, los policías pidieron el apoyo de la Guardia Nacional, quienes en minutos, lograron ubicarlo y detenerlo, para con ello, proceder a una inspección de rutina con la finalidad de conocer su sospechoso comportamiento.

Ahí, los elementos notaron que metros más atrás, el hombre había arrojado la bolsa negra que llevaba, por lo que también logró ser ubicada, mientras que cuestionaban al hombre sobre el hecho de tratar de huir.

Encuentran droga dentro de la bolsa envuelta como si fueran hamburguesas

Para sorpresa de los elementos de Seguridad, al inspeccionar la bolsa negra que el hombre había dejado metros atrás, encontraron varios envoltorios de droga como si fueran hamburguesas, por lo que se procedió inmediatamente a su detención.

El hombre fue identificado como Luis Alberto, y se pudo confirmar que estos envoltorios equivalían a 308 dosis de droga, por lo que las autoridades procedieron a su detención y decomiso de la mercancía para con ello, presentarlo ante las autoridades correspondientes.

