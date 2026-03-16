Cae Hombre con Más de 900 Dosis de Droga y 37 Mil Pesos en Efectivo en León

Una intensa movilización por parte de elementos de varias corporaciones de Seguridad en León, Guanajuato, se originó después de que a un hombre se le encontraran entre sus pertenencias más de 900 dosis de droga, así como más de 37 mil pesos en efectivo.

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De acuerdo a información del titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Paz en Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, los hechos ocurrieron minutos después de las 8 de la noche en calles de León.

En un principio, los elementos de la policía municipal, notaron a un hombre que caminaba por las calles cargando una mochila y quien al ver a los uniformados, comenzó a comportarse de forma sospechosa.

Ante ello, el hombre trató de correr, acción que llamó la atención de los policías, quienes también aceleraron su paso y pidieron refuerzos a la cabina, dando la descripción del sospechoso con la mochila.

Metros más adelante y gracias a la pronta intervención de los elementos, se logró dar alcance al hombre quien, en un principio fue solo detenido par ser interrogado y realizar un chequeo de rutina.

Encuentran al hombre cientos de dosis de droga y dinero en efectivo

Ahí, los elementos se dieron cuenta que el hombre traía consigo 90 bolsas con hierba con características de la marihuana, equivalentes a cerca de 979 dosis, más de 37 mil pesos en efectivo y 221 dólares, además de otros indicios que quedaron a disposición del Ministerio Público.

Al final se informó en el comunicado de las autoridades que el dinero asegurado, al igual que la droga, se integra a la carpeta de investigación para determinar su origen y posible vínculo con redes de distribución de droga.



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