Detienen a Hombres con Más de 3 Mil Dosis de Droga en Jaral del Progreso, Guanajuato

Autoridades de la Secretaría de Seguridad y Paz en conjunto con policías municipales de Jaral del Progreso, lograron decomisar y detener a hombres gracias a un operativo que iban en una camioneta con 3 mil 500 dosis de droga.

Te Podría Interesar: “No le Vayan a Robar”: Ladrón Grita antes de Llevarse 13 Mil Pesos de una Tienda en León

Los hechos ocurrieron cuando elementos de las Fueras de Seguridad Pública del Estado en coordinación con policías municipales, realizaban un operativo en las calles de Jaral del Progreso, cuando vieron a lo lejos una camioneta sospechosa.

Al acercarlos los elementos de Seguridad, los tripulantes de la camioneta, color blanca, trataron de darse a la fuga actuando de forma sospechosa, por lo que se les marcó el alto, acción que ignoraron en un principio.

Al darles alcance, los tripulantes de la camioneta, trataron de irse corriendo del lugar, pero el pronto despliegue de los elementos, logró la captura de los dos hombres, quienes en ese momento se encontraban solo como detenidos.

Como acción siguiente, el personal de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, realizó una inspección al vehículo con la ayuda del Oficial Canino ADEL de la Unidad K-9, especializado en detección de narcóticos.

Encuentran 3 mil 500 dosis de droga en la camioneta en Jaral del Progreso

Para sorpresa de los elementos presentes, el canino logró la ubicación de 3 mil 500 dosis de droga, además de que también en esta acción, se logró el decomiso de un revólver con cartuchos útiles, así como de la camioneta utilizada

De acuerdo al reporte de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, los hombres fueron detenidos ante las pruebas encontradas en su vehículos, por lo que serán presentados ante las autoridades correspondientes, destacando que el apoyo canino ayudó a localizar 2 mil dosis de marihuana y mil 500 de cristal.

Historias recomendadas:

NLD