Detienen a Hombres con Armas y Equipo Táctico en León, Guanajuato; Trataron de Darse a la Fuga

Elementos de Seguridad Pública de León, lograron detener en la zona de La Angostura, a varios hombres que iban a bordo de una camioneta y al ser inspeccionados, llevaban armas, cargadores, balas y chalecos balísticos.

Los hechos ocurrieron minutos después de la seis de la tarde del jueves, cuando los hombres circulaban en una camioneta por la Angostura, pero al toparse de frente con una patrulla de la Policía, comenzaron actuar de forma sospechosa.

Ante ello, la unidad de Seguridad, al observar que varios hombres iban a bordo de una camioneta sin placas pidieron refuerzos, mientras notaron que los tripulantes del vehículo comenzaron actuar de forma sospechosa.

Al llegar a una de las calles principal de la zona, los policías les marcaron el alto, petición que en un principio ignoraron los hombres de la camioneta, pero al ver que otra patrulla llegó en apoyo, no tuvieron opción que frenan la camioneta.

En ese instante, los elementos de Seguridad, pidieron a los tripulantes que descendieran de la camioneta, por lo que al verse acorralados bajaron para hablar con los policías, quienes procedieron a realizar una inspección del vehículo.

Hombres traían armas de alto poder y cientos de balas en la Angostura en León

Para sorpresa de los policías, al revisar el interior de la camioneta pudieron darse cuenta que los cuatro hombres portaban armas de alto poder, así como cargadores, cientos de balas y chalecos balísticos.

Después de una minuciosa revisión, los elementos de Seguridad también confirmaron que la camioneta en la que viajaban tenía reporte de robo, por lo que de inmediato se procedió a su detención.

De esta manera, Marco, Jesús Eduardo, Gustavo y Luis 'N', fueron detenidos junto con la mercancía que traían, siendo armas largas, 23 cargadores, 500 balas y chalecos balísticos. Todo ello fue decomisado y será presentado ante las autoridades correspondientes.

