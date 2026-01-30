Detienen a Mujer Caminando con Más de 800 Dosis de Droga en Calles de Celaya, Guanajuato

Elementos de la Policía Municipal que realizan un patrullaje de rutina lograron detener a una mujer con más de 800 dosis de droga cuando caminaba por las calles de la colonia San Martín de Porres, en León, Guanajuato.

Nota Relacionada: Cajera y Clienta Frustran Robo en Tienda de Abarrotes en León; Hombres Armados Huyen

De acuerdo a la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de León, los hechos ocurrieron minutos después de las 7 de la noche cuando vieron a una mujer con actitud sospechosa sobre la calle Triunfo Inquilinario.

En ese momento, las autoridades decidieron acercarse a la mujer, quien al notar la presencia de los elementos trató de correr, acción que llamó la atención de los uniformados, desatándose así una persecución en las calles de la colonia antes mencionada.

A los pocos metros, los policías lograron detener a la mujer, a quien comenzaron a interrogarla, notando que entre sus pertenencias traía consigo una bolsa negra, la cual acaparó la atención de los elementos, quienes comenzaron a realizar una revisión.

Ahí, notaron que al interior de la bolsa, la mujer traía varios envoltorios de lo que parecía ser sustancias ilícitas, por lo que inmediatamente se procedió a su detención, en lo que se analizaban las pequeñas bolsas y se identificaba a la persona detenida.

Traía más de 800 envoltorios de diversas drogas en la bolsa y la identifican

Minutos después, se confirmó que la mujer fue identificada con el nombre de Paulina 'N', quien portaba en su momento en la bolsa negra, 650 empaques de la droga llamada cristal, 200 envoltorios de piedra y 37 en bolsitas de hierba verde, entre otros objetos.

Ante ello, los uniformados procedieron oficialmente a su detención, así como al decomiso de los cientos de envoltorios, los cuales quedarán a disposición de las autoridades correspondientes, quienes serán las encargadas de continuar con el proceso e iniciar la investigación sobre este decomiso.

Historias recomendadas:

NLD