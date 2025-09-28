Dos Hombres Asesinados y Un Motociclista en Menos de Dos Horas en Salamanca, Guanajuato

Alrededor de las 3:25 de la tarde del pasado sábado 27 de septiembre, un joven de aproximadamente 25 a 30 años quien manejaba una motocicleta deportiva conocidas como “de pista”, falleció al caer de su vehículo.

Los hechos se registraron en la carretera Irapuato – Salamanca justo en el entronque con la carretera Salamanca – Celaya, al lugar acudieron elementos del Servicio Médico Forense para hacer el levantamiento del cuerpo.

Hasta el momento se desconocen las causas que provocaron la caída del joven motociclista.

Asesinan a balazos a un hombre dentro de su camioneta

Cinco minutos después del reporte de la caída del joven motociclista, a las 3:30 de la tarde, un hombre que se encontraba dentro de su camioneta en la avenida Faja de Oro de Salamanca, Guanajuato fue atacado a balazos.

La víctima quedó sin vida en su vehículo a causa de los impactos de bala que recibió, testigos llamaron al 911 para denunciar los hechos. De los responsables se desconoce su paradero.

Bajan a hombre de su camioneta para matarlo

Poco antes de las 4:00 de la tarde un hombre fue asesinado en el Camino Prolongación Cazadora en su intersección con la carretera Salamanca - Congregación de Cárdenas, en Salamanca, Guanajuato.

De acuerdo con versiones extraoficiales el hombre fue bajado de una camioneta desde donde sus homicidas le dispararon para luego huir del lugar.

En el sitio quedó el cuerpo del fallecido de aproximadamente 30 años de edad según reportes locales, de quien se desconoce información de identidad, igual que de sus agresores, pues nadie fue detenido.

Ambas víctimas fatales fueron recogidos sus cuerpos por elementos del Semefo y los trasladaron a Guanajuato, Capital para realizarles la necropsia de ley.

Información de Alberto Martínez

JIPV