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Tráiler Embiste Camioneta en Libramiento de Guanajuato; Familia Resulta Severamente Lesionada

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Un accidente entre una camioneta y un tráiler en el libramiento norte de Irapuato dejó a una niña, un niño, su papá y su mamá con lesiones de consideración, por lo que fueron llevados a un hospital.

Tráiler Embiste Camioneta en Libramiento de Guanajuato; Familia Resulta Severamente Lesionada. Foto: N+

Tráiler Embiste Camioneta en Libramiento de Guanajuato; Familia Resulta Severamente Lesionada. Foto: N+

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Cuatro integrantes de una familia resultaron lesionados al participar en un accidente el miércoles pasado en el libramiento norte de Irapuato, Guanajuato

En una camioneta viajaban, una niña, un niño, su papá y su mamá, iban saliendo de la comunidad de El Carrilazito para tomar la carretera. 

Cuando fueron impactados por un tráiler, provocando lesiones de consideración en los integrantes de la familia y daños en la camioneta que tripulaban. 

Conductores que presenciaron el accidente ayudaron a los heridos

Automovilistas que fueron testigos del accidente bajaron de sus autos para apoyar a los lesionados

De igual manera, llamaron a la Central de Emergencias 911, solicitando la presencia de paramédicos para brindar atención médica

Al llegar al lugar, los socorristas revisaron a los menores y los trasladaron a un hospital junto con sus papás quienes presentaron lesiones de consideración. 

El padre de familia sería el presunto responsable del accidente

De acuerdo con testigos, el responsable fue el conductor de la camioneta. Al incorporarse a la vialidad, jamás se percató que el trailer avanzaba a toda velocidad

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Sin oportunidad de esquivarlos, el tractocamión terminó por embestirlos.

 

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Redacción N+

JIPV

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