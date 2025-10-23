Inicio Bajio Dos Personas Asesinadas y Un Enfrentamiento se Registraron en Irapuato, Guanajuato

Dos Personas Asesinadas y Un Enfrentamiento se Registraron en Irapuato, Guanajuato

|

N+

-

La tarde de este miércoles pasado se registraron tres hechos delictivos en donde murieron dos personas y hubo un enfrentamiento distintas zonas de Irapuato, Guanajuato.

Hombre es Asesinado a Balazos en la Comunidad de Jofre en Celaya, Guanajuato

Hombre es Asesinado a Balazos en la Comunidad de Jofre en Celaya, Guanajuato

00:35

A continuación en 5 segundos

No se reportan personas detenidas por los hechos.

Dos personas fueron asesinadas y se registró un enfrentamiento en distintas colonias de Irapuato, Guanajuato hasta el momento no hay detenidos por los hechos.

REPRODUCIENDO

Dos Asesinados y Un Enfrentamiento se Registraron en Irapuato, Guanajuato

Inseguridad en Bajío

Dos Asesinados y Un Enfrentamiento se Registraron en Irapuato, Guanajuato

Hombre es Asesinado a Balazos en la Comunidad de Jofre en Celaya, Guanajuato

Las Noticias Del Bajio

Hombre es Asesinado a Balazos en la Comunidad de Jofre en Celaya, Guanajuato

Fiestas en el Barrio de Cantante en Guanajuato Capital, Molesta a Vecinos

Las Noticias Del Bajio

Fiestas en el Barrio de Cantante en Guanajuato Capital, Molesta a Vecinos

Asesinan a Dos Hojalateros Mientras Pintaban una Tolva en La Valencianita

Las Noticias Del Bajio

Asesinan a Dos Hojalateros Mientras Pintaban una Tolva en La Valencianita

COMPARTE:

La pasada tarde del miércoles 22 de octubre se registraron diversos hechos delictivos en donde dos personas perdieron la vida

Casi de manera simultánea también se presentó un enfrentamiento entre civiles armados en calles de Irapuato, Guanajuato 

Hombre asesinado queda tirado en plena calle en Irapuato 

El primer suceso se dio en la calle 6 de noviembre de la colonia Miguel Hidalgo en Irapuato, Guanajuato. Un hombre caminaba por la calle mencionada, cuando personas armadas le dispararon en distintas ocasiones.

Su cuerpo quedó en la calle a un costado de la banqueta, por lo que testigos denunciaron los hechos, mientras escapaban los responsables

Matan a hombre desde un vehículo en la colonia 18 de agosto 

El segundo hecho fue en la esquina de las calles Secretaría de Recursos Hidráulicos con Presidencia de la República

De acuerdo a testigos, hombres armados en un vehículo se acercaron a donde estaba su víctima para dispararle mientras limpiaba la cabina de un tractocamión

En ambos casos llegaron agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para comenzar con las investigaciones

Integrantes del Servicio Médico Forense se encargaron de levantar los cuerpos para llevarlos a sus instalaciones a hacerles la autopsia correspondiente.

Te podría interesar: Incendio en Una Vivienda de San Juan Bosco en León, Guanajuato Dejó Daños Materiales

Enfrentamiento no deja lesionados ni fallecidos en Irapuato 

El tercer hecho delictivo se registró en la colonia Irapuato entre las calles Naranjo y Mora en Irapuato, Guanajuato. 

Hasta el momento no se ha dado a conocer sobre lesionados o fallecidos por este enfrentamiento. No hay personas detenidas por ninguno de los hechos. 

 

Historias recomendadas: 

 

Información de Christian Rendón y Jorge Pérez Villalobos 

JIPV

Inseguridad en Bajío
Inicio Bajio Dos muertos y un enfrentamiento se registraron en distintos hechos en irapuato guanajuato