Dos Personas Asesinadas y Un Enfrentamiento se Registraron en Irapuato, Guanajuato

La pasada tarde del miércoles 22 de octubre se registraron diversos hechos delictivos en donde dos personas perdieron la vida.

Casi de manera simultánea también se presentó un enfrentamiento entre civiles armados en calles de Irapuato, Guanajuato

Hombre asesinado queda tirado en plena calle en Irapuato

El primer suceso se dio en la calle 6 de noviembre de la colonia Miguel Hidalgo en Irapuato, Guanajuato. Un hombre caminaba por la calle mencionada, cuando personas armadas le dispararon en distintas ocasiones.

Su cuerpo quedó en la calle a un costado de la banqueta, por lo que testigos denunciaron los hechos, mientras escapaban los responsables.

Matan a hombre desde un vehículo en la colonia 18 de agosto

El segundo hecho fue en la esquina de las calles Secretaría de Recursos Hidráulicos con Presidencia de la República.

De acuerdo a testigos, hombres armados en un vehículo se acercaron a donde estaba su víctima para dispararle mientras limpiaba la cabina de un tractocamión.

En ambos casos llegaron agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para comenzar con las investigaciones.

Integrantes del Servicio Médico Forense se encargaron de levantar los cuerpos para llevarlos a sus instalaciones a hacerles la autopsia correspondiente.

Enfrentamiento no deja lesionados ni fallecidos en Irapuato

El tercer hecho delictivo se registró en la colonia Irapuato entre las calles Naranjo y Mora en Irapuato, Guanajuato.

Hasta el momento no se ha dado a conocer sobre lesionados o fallecidos por este enfrentamiento. No hay personas detenidas por ninguno de los hechos.

Información de Christian Rendón y Jorge Pérez Villalobos

JIPV