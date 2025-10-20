Inicio Bajio Ataque en Bar de Pénjamo, Guanajuato Dejó a Dos Fallecidos y Un Lesionado de Gravedad

Ataque en Bar de Pénjamo, Guanajuato Dejó a Dos Fallecidos y Un Lesionado de Gravedad

Dos personas sin vida y una más fallecida fue el saldo de un ataque armado en el interior del bar “El Tecolote” en Pénjamo, Guanajuato, no hay detenidos.

Dos Muertos y Un Herido Grave Dejó Un Ataque en Un Bar en Pénjamo, Guanajuato. Foto: Nmás Bajío

La noche del pasado viernes 17 de octubre, alrededor de las 9:00 de la noche se registró un ataque armado en un bar en el centro de Pénjamo, Guanajuato

De acuerdo a testigos, varias personas entraron con armas de fuego al bar “El Tecolote”, les apuntaron a tres clientes y les dispararon. 

Las víctimas quedaron tiradas, mientras clientes y empleados del bar llamaron a la Central de Emergencias 911 pidiendo el apoyo de las autoridades

Muere una persona dentro del bar 

Elementos de rescate y seguridad de los diferentes niveles de gobierno acudieron al bar ubicado cerca de la Presidencia Municipal

Paramédicos comenzaron a brindar atención médica a los heridos indicando que uno de ellos ya no presentaba signos vitales. Mientras que dos lesionados fueron trasladados graves a un hospital

Fallece la segunda víctima cuando recibía atención médica

Horas después se informó que la segunda víctima, un hombre llamado Giovanny Gabriel Guevara Pérez había perdido la vida al recibir atención médica. Por lo que solo una persona sobrevivió al ataque armado. Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato abrieron una carpeta de investigación

Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados a las instalaciones del Semefo en Guanajuato, para practicarles la necropsia de ley. A pesar de la implementación de un operativo de búsqueda no se ha logrado dar con el paradero de los responsables.  

 

Información de Christian Rendón y Alejandro Gibran Chichipan 

