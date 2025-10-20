Ataque en Bar de Pénjamo, Guanajuato Dejó a Dos Fallecidos y Un Lesionado de Gravedad

La noche del pasado viernes 17 de octubre, alrededor de las 9:00 de la noche se registró un ataque armado en un bar en el centro de Pénjamo, Guanajuato.

De acuerdo a testigos, varias personas entraron con armas de fuego al bar “El Tecolote”, les apuntaron a tres clientes y les dispararon.

Las víctimas quedaron tiradas, mientras clientes y empleados del bar llamaron a la Central de Emergencias 911 pidiendo el apoyo de las autoridades.

Muere una persona dentro del bar

Elementos de rescate y seguridad de los diferentes niveles de gobierno acudieron al bar ubicado cerca de la Presidencia Municipal.

Paramédicos comenzaron a brindar atención médica a los heridos indicando que uno de ellos ya no presentaba signos vitales. Mientras que dos lesionados fueron trasladados graves a un hospital.

Te podría interesar: Motociclista Lesionado al Ser Atropellado por un Auto que se Dio a la Fuga en León, Guanajuato

Fallece la segunda víctima cuando recibía atención médica

Horas después se informó que la segunda víctima, un hombre llamado Giovanny Gabriel Guevara Pérez había perdido la vida al recibir atención médica. Por lo que solo una persona sobrevivió al ataque armado. Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato abrieron una carpeta de investigación.

Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados a las instalaciones del Semefo en Guanajuato, para practicarles la necropsia de ley. A pesar de la implementación de un operativo de búsqueda no se ha logrado dar con el paradero de los responsables.

Historias recomendadas:

Información de Christian Rendón y Alejandro Gibran Chichipan

JIPV