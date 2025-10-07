Tiroteo en Bar Deja a Dos Muertos y Una Mujer Lesionada en San Felipe, Guanajuato
El ataque armado a un bar denominado “La Cabaña de Vicky”, dejó a dos hombres sin vida y una mujer lesionada los responsables huyeron en un vehículo, siguen en libertad.
Tres personas fueron víctimas de un ataque armado que se registró en un bar llamado “La Cabaña de Vicky” en San Felipe, Guanajuato, dos hombres perdieron la vida y una mujer resultó lesionada.
Alrededor de las 10:00 de la noche del pasado lunes se registró un ataque a balazos en contra de varias personas que se encontraban en un bar en San Felipe, Guanajuato.
De acuerdo a testigos, los agresores llegaron en diferentes vehículos, entraron al bar denominado “La Cabaña de Vicky” y disonaron en contra de los presentes dejando a varios lesionados.
Dos hombres mueren en el ataque armado
Tras las detonaciones, los responsables huyeron en diversas direcciones mientras se pedía el apoyo a las unidades de rescate y seguridad.
Autoridades que llegaron al lugar de inmediato lo acordonaron y aseguraron para que los paramédicos pudieran brindar atención médica y su traslado a las víctimas.
Sin embargo, al llegar se pudieron percatar que dos hombres ya no contaban con signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento en el lugar. La mujer lesionada fue trasladada de manera urgente a un hospital ya que contaba con varias heridas.
Los responsables se dieron a la fuga y no se sabe de su paradero
Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se encargaron de realizar las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos.
Después los cuerpos de los fallecidos fueron levantados y trasladados a Guanajuato, Capital a las instalaciones del Semefo para su necropsia de ley.
Información de Alejandro Gibran Chichipan
