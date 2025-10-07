Tiroteo en Bar Deja a Dos Muertos y Una Mujer Lesionada en San Felipe, Guanajuato

Alrededor de las 10:00 de la noche del pasado lunes se registró un ataque a balazos en contra de varias personas que se encontraban en un bar en San Felipe, Guanajuato.

De acuerdo a testigos, los agresores llegaron en diferentes vehículos, entraron al bar denominado “La Cabaña de Vicky” y disonaron en contra de los presentes dejando a varios lesionados.

Dos hombres mueren en el ataque armado

Tras las detonaciones, los responsables huyeron en diversas direcciones mientras se pedía el apoyo a las unidades de rescate y seguridad.

Autoridades que llegaron al lugar de inmediato lo acordonaron y aseguraron para que los paramédicos pudieran brindar atención médica y su traslado a las víctimas.

Sin embargo, al llegar se pudieron percatar que dos hombres ya no contaban con signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento en el lugar. La mujer lesionada fue trasladada de manera urgente a un hospital ya que contaba con varias heridas.

Los responsables se dieron a la fuga y no se sabe de su paradero

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se encargaron de realizar las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos.

Después los cuerpos de los fallecidos fueron levantados y trasladados a Guanajuato, Capital a las instalaciones del Semefo para su necropsia de ley.

Información de Alejandro Gibran Chichipan

JIPEV