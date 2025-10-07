Inicio Bajio Tiroteo en Bar Deja a Dos Muertos y Una Mujer Lesionada en San Felipe, Guanajuato

Tiroteo en Bar Deja a Dos Muertos y Una Mujer Lesionada en San Felipe, Guanajuato

|

N+

-

El ataque armado a un bar denominado “La Cabaña de Vicky”, dejó a dos hombres sin vida y una mujer lesionada los responsables huyeron en un vehículo, siguen en libertad.

Octubre Inicia Como uno de los Meses Más Violentos en Guanajuato

Octubre Inicia Como uno de los Meses Más Violentos en Guanajuato

01:06

A continuación en 5 segundos

Hasta el momento se desconoce la identidad de las víctimas.

Tres personas fueron víctimas de un ataque armado que se registró en un bar llamado “La Cabaña de Vicky” en San Felipe, Guanajuato, dos hombres perdieron la vida y una mujer resultó lesionada.

REPRODUCIENDO

Matan a Dos Hombres y Lesionan a Una Mujer en Un Ataque en un Bar de San Felipe, Guanajuato

Inseguridad en Bajío

Matan a Dos Hombres y Lesionan a Una Mujer en Un Ataque en un Bar de San Felipe, Guanajuato

Octubre Inicia Como uno de los Meses Más Violentos en Guanajuato

Las Noticias Del Bajio

Octubre Inicia Como uno de los Meses Más Violentos en Guanajuato

Buscan Planteles Para Construir Preparatorias en el 2026 en León

Las Noticias Del Bajio

Buscan Planteles Para Construir Preparatorias en el 2026 en León

Hombres Armados Intentan Asaltar Camioneta de Valores en una Plaza Comercial en León

Las Noticias Del Bajio

Hombres Armados Intentan Asaltar Camioneta de Valores en una Plaza Comercial en León

COMPARTE:

Alrededor de las 10:00 de la noche del pasado lunes se registró un ataque a balazos en contra de varias personas que se encontraban en un bar en San Felipe, Guanajuato

De acuerdo a testigos, los agresores llegaron en diferentes vehículos, entraron al bar denominado “La Cabaña de Vicky” y disonaron en contra de los presentes dejando a varios lesionados

Dos hombres mueren en el ataque armado 

Tras las detonaciones, los responsables huyeron en diversas direcciones mientras se pedía el apoyo a las unidades de rescate y seguridad

Autoridades que llegaron al lugar de inmediato lo acordonaron y aseguraron para que los paramédicos pudieran brindar atención médica y su traslado a las víctimas

Te podría interesar: Incendian Auto de Lujo que Era una Evidencia en Irapuato

Sin embargo, al llegar se pudieron percatar que dos hombres ya no contaban con signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento en el lugar. La mujer lesionada fue trasladada de manera urgente a un hospital ya que contaba con varias heridas

Los responsables se dieron a la fuga y no se sabe de su paradero 

Agentes de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se encargaron de realizar las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos. 

Después los cuerpos de los fallecidos fueron levantados y trasladados a Guanajuato, Capital a las instalaciones del Semefo para su necropsia de ley.

 

Historias recomendadas: 

 

Información de Alejandro Gibran Chichipan 

JIPEV

 

Inseguridad en Bajío
Inicio Bajio Dos muertos y una mujer herida deja ataque al bar la cabana de vicky en san felipe guanajuato