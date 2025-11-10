Señora de 73 Años Desaparecida Desde Hace 10 Días, Fue Encontrada Muerta en León, Guanajuato

La señora María de la Asunción de 73 años de edad fue encontrada sin vida en un terreno ubicado en León, Guanajuato el pasado sábado 9 de noviembre por la noche.

Desde el pasado 30 de octubre la señora María salió de su casa a la Iglesia, sin embargo después de varias horas no regresaba a su casa.

María de la Asunción salió a la iglesia y ya no regreso a su casa con vida

Su esposo y su hijo al no saber de ella comenzaron a buscarla en calles aledañas y el recorrido a la Iglesia. Al no saber de la señora de 73 años de edad, fueron a levantar la denuncia con las autoridades pertinentes.

Más de una semana después los familiares de María de la Asunción recibieron la noticia de que ya había sido localizada pero sin vida.

El lugar donde encontraron a la señora de 73 años fue en un predio ubicado entre San Juan de Abajo y el bulevar Timoteo Lozano.

Fueron vecinos de la zona quienes dieron aviso a las autoridades sobre el hallazgo de un cuerpo con prendas similares a las que se había informado que la señora fue vista por última vez.

La señora María de la Asunción estaba por cumplir 74 años

Agentes estatales y policías municipales se encargaron de resguardar la zona y comenzar con las investigaciones para esclarecer los hechos. Las condiciones en las que se encontró a la señora no fueron dadas a conocer por las autoridades.

Solamente se confirmó que era el cuerpo de la señora María de la Asunción, quien estaba a tres semanas de cumplir 74 años de edad.

