Abandonan a Una Pareja Sin Vida en un Terreno Baldío en la Providencia en León

Vecinos de la colonia la Providencia, en León, salían rumbo a sus trabajos, cuando en un terreno baldío notaron la presencia de dos bultos, por lo que al acercarse, comprobaron que eran el cuerpo de un hombre y una mujer tirados en el suelo.

Los hechos ocurrieron durante la mañana, cuando los habitantes de la zona se percataron que dentro de un baldío había dos bultos en el suelo, lo que llamó su atención y decidieron acercarse al lugar.

Ahí, notaron que mientras más se acercaban, cada vez olía más fuerte a putrefacción, por lo que de inmediato, optaron en llamar a los números de emergencia para reportar el hallazgo a las autoridades de León.

A los pocos minutos, los primeros en llegar fueron policías municipales, quienes al confirmar los hechos, pidieron el apoyo de paramédicos, al mismo tiempo que acudían elementos de la Guardia Nacional.

Mientras más elementos de Seguridad acudían al lugar, vecinos de la zona, comenzaron a acerarse con la finalidad de poder reconocer a uno de los cuerpos, pero ya no pudieron acercarse más, debido a que se acordonó el área.

Abandonan a una pareja sin vida; autoridades buscan a los responsables

De igual manera, también paramédicos acudieron al lugar, pero solo pudieron confirmar que el cuerpo del hombre y la mujer ya no tenían sinos vitales, por lo que también se pidió la presencia del personal de la Fiscalía de Guanajuato.

Asimismo, elementos del Servicio Médico Forense acudió a la zona del hallazgo para comenzar con las indagatorias correspondientes, al igual que la Fiscalía, para poder ir tras los responsables.

