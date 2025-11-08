Encuentran Bolsa con Restos Humanos Debajo de Puente en Salamanca, Guanajuato
Una bolsa de plástico de color negro con restos humanos en su interior, fue encontrada debajo de un puente vial en la colonia Infonavit 3 en Salamanca, Guanajuato.
Eran alrededor de las 7:00 de la mañana cuando vecinos de la colonia Infonavit 3 en Salamanca, Guanajuato se percataron de un bulto que contenía una bolsa de plástico negra.
Por lo que llamaron a la Central de Emergencias 911 para pedir el apoyo de las autoridades e investigaran el hallazgo.
Se desconoce si los restos humanos encontrados pertenecen a una o varias personas
Elementos de diversas corporaciones llegaron al lugar señalado, donde se percataron del bulto y la bolsa de plástico mencionada.
Al realizar las primeras indagatorias, agentes estatales se dieron cuenta de que dentro de la bolsa de plástico negra se encontraban restos humanos.
Sin embargo, no pudieron determinar en primera instancia si los restos humanos pertenecen a una sola o varias personas.
La víctima fue tirada en plena calle debajo del puente Manuel Clouthier
Debajo del puente Manuel Clouthier, donde se encontró la bolsa de plástico negra, fue acordonada la zona hasta que integrantes del Servicio Médico Forense realizaban el levantamiento del hallazgo, para llevar los restos a Guanajuato, Capital.
Autoridades serán las encargadas de esclarecer los hechos y determinar la identidad o las identidades de quienes pertenecen los restos localizados.
Información de Ricardo Preciado
JIPV