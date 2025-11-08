Encuentran Bolsa con Restos Humanos Debajo de Puente en Salamanca, Guanajuato

Eran alrededor de las 7:00 de la mañana cuando vecinos de la colonia Infonavit 3 en Salamanca, Guanajuato se percataron de un bulto que contenía una bolsa de plástico negra.

Por lo que llamaron a la Central de Emergencias 911 para pedir el apoyo de las autoridades e investigaran el hallazgo.

Se desconoce si los restos humanos encontrados pertenecen a una o varias personas

Elementos de diversas corporaciones llegaron al lugar señalado, donde se percataron del bulto y la bolsa de plástico mencionada.

Al realizar las primeras indagatorias, agentes estatales se dieron cuenta de que dentro de la bolsa de plástico negra se encontraban restos humanos.

Sin embargo, no pudieron determinar en primera instancia si los restos humanos pertenecen a una sola o varias personas.

La víctima fue tirada en plena calle debajo del puente Manuel Clouthier

Debajo del puente Manuel Clouthier, donde se encontró la bolsa de plástico negra, fue acordonada la zona hasta que integrantes del Servicio Médico Forense realizaban el levantamiento del hallazgo, para llevar los restos a Guanajuato, Capital.

Autoridades serán las encargadas de esclarecer los hechos y determinar la identidad o las identidades de quienes pertenecen los restos localizados.

Información de Ricardo Preciado

