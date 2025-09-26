Cuatro Cuerpos Fueron Localizados en Carreteras de Guanajuato

Dos personas ejecutadas a balazos fueron halladas junto a la carretera federal 1110, en el puente conocido como puente de Los Remedios, en el tramo Abasolo – Pénjamo.

Elementos de seguridad respondieron al reporto y localizaron los cadáveres a un costado de la vía; se trata de un hombre y una mujer. Los difuntos presentaban signos de tortura y tenían el rostro cubierto con vendas, según informes de las autoridades.

La zona fue asegurada para la recolección de indicios, y agentes de investigación y peritos realizan las diligencias correspondientes para establecer la identidad de las víctimas, la mecánica de los hechos y posibles líneas de investigación.

Encuentran otros dos cuerpos en Apaseo El Alto

Mientras que en Apaseo El Alto la tarde del jueves 25 de septiembre, automovilistas que circulaban por la carretera Querétaro – Apaseo El Alto reportaron el hallazgo de dos cuerpos abandonados a la altura de la comunidad de Marroquín.

Los testigos alertaron al 911, y al llegar Policía Municipal, Guardia Nacional y paramédicos confirmaron que las personas no presentaban signos vitales y tenían lesiones por disparos de arma de fuego; la zona fue acordonada para preservar posibles evidencias.

Agentes de investigación criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato iniciaron diligencias, recogieron indicios y trasladaron los cuerpos al Servicio Médico Forense para la necropsia.

Hasta el momento se desconoce la mecánica de los hechos, la hora del abandono y la procedencia de las víctimas; la fiscalía abrió una carpeta de investigación para esclarecer el doble homicidio.

