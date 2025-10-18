Encuentran un Cuerpo en un Auto Abandonado en Dolores Hidalgo, Guanajuato

Habitantes de la colonia El Paraíso, en Dolores Hidalgo, reportaron a los números de emergencia que al caminar rumbo a su trabajo, encontraron un auto abandonado en un camino de terracería y al acercarse vieron al interior un cuerpo sin vida.

Los hechos ocurrieron durante los primeros minutos y de acuerdo a la confirmación de la Fiscalía de Guanajuato, fueron los vecinos de la colonia El Paraíso, cuando ir al trabajar encontraron un auto abandonado en un camino de terracería.

Ahí, algunas personas optaron por acercarse al auto, pero para sorpresa de ellos, notaron que al interior del vehículo había el cuerpo de un hombre, por lo que llamaron de inmediato a los números de emergencia.

A los pocos minutos, policías municipales de Dolores Hidalgo llegaron al lugar de los hechos y de inmediato al confirmar lo comentado por los vecinos, pidieron el apoyo de los paramédicos, así como de la Fiscalía de Guanajuato.

De igual manera, también hicieron su arribo los elementos de la Guardia Nacional, quienes resguardaron la zona, mientras también realizaban un operativo con la finalidad de encontrar algo sobre el caso.

Encuentran cuerpo dentro del auto, desconocen su identidad

Al llegar los paramédicos, confirmaron que la personal al interior del vehículo ya no presentaba signos vitales, por lo que se pidió la presencia de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, para comenzar con las indagatorias correspondientes.

La zona fue acordonada por los elementos de seguridad, mientras que la Fiscalía y la Semefo realizaban su trabajo, para después de un par de horas, procedieron con el levantamiento del cuerpo y el vehículo fuera trasladado a la pensión.

